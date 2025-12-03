Барселона назвала срок восстановления Дани Ольмо

Второго декабря прошел матч Барселоны против мадридского Атлетико.

Дани Ольмо, который сумел отличиться голом в игре, вывихнул левое плечо.

На официальном аккаунте Барселоны в Х сообщили, что восстановление испанца от повреждения продлится около одного месяца.

В этом сезоне Дани Ольмо забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах во всех турнирах.

Посмотреть, как прошел матч 19-го тура чемпионата Испании, можно на ISPORT.

