Барселона дома обыграла Атлетико

Начали гранды на встречных курсах. Впрочем, острые моменты ни каталонцы, ни мадридцы не создали. Фактически первая возможность "матрасников" превратилась в гол – Баэна реализовал выход один на один после передачи из глубины.

Барса сразу прибавила в активности. Как следствие, уже семь минут спустя на табло появились две единицы. Это Педри разрезной передачей нашел Рафинью, а тот ушел в сторону от кипера и отправил мяч в незащищенные ворота.

Выйти вперед хозяева могли еще до перерыва. Ольмо упал в штрафной Атлетико – пенальти. К отметке подошел Левандовски, но отправил мяч на трибуны. А в следующей атаке поляк не переиграл Облака головой.

На старте второго тайма Ямаль накрутил защитников и выложил мяч Рафинье, но тот не попал в угол. Зато на 65-й минуте все удалось Ольмо. Он сыграл в стенку с Левандовски на линии штрафной и разобрался с вратарем.

Пошел интересный футбол. Ямаль не докрутил мяч в девятку после перехвата. А вот "матрасник" Альмада обыграл всю оборону Барсы, но не смог попасть в створ. Гол же состоялся в добавленное время, когда Торрес замкнул прострел Бальде.

Статистика матча Барселона – Атлетико 19-го тура чемпионата Испании

Барселона – Атлетико – 3:1

Голы: Рафинья, 26, Ольмо, 65, Торрес, 90+6 – Баэна, 19

Ожидаемые голы (xG): 3.87 - 0.96

Владение мячом: 58 % - 42 %

Удары: 19 - 7

Удары в створ: 6 - 2

Угловые: 5 - 4

Фолы: 12 - 9

