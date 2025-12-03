Левандовски установил антирекорд Барселоны в Ла Лиге
Роберт Левандовски стал первым игроком Барселоны, который не реализовал два пенальти в одном сезоне за всю историю чемпионата Испании.
Поляк не смог забить в матче 8-го тура против Севильи — тогда встреча закончилась победой Севильи со счётом 4:1 — и в матче 19-го тура против мадридского Атлетико, где три очка забрала Барселона, выиграв 3:1.
#OJOALDATO - Robert Lewandowski es el primer jugador del Barcelona que lanza FUERA dos penaltis (contra el Sevilla y contra el Atlético) en una misma temporada en TODA la historia de La Liga.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 2, 2025
В текущем сезоне Левандовски забил 8 голов в 12 матчах Ла Лиги, а также отдал одну результативную передачу. После победы над Атлетико Барселона занимает первое место в чемпионате Испании с 37 очками в активе.
К слову, Симеоне также установил новый антирекорд.
