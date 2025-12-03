iSport.ua
Левандовски установил антирекорд Барселоны в Ла Лиге

Дважды подряд подвёл с пенальти.
Сегодня, 12:21       Автор: Валентина Чорноштан
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Роберт Левандовски стал первым игроком Барселоны, который не реализовал два пенальти в одном сезоне за всю историю чемпионата Испании.

Поляк не смог забить в матче 8-го тура против Севильи — тогда встреча закончилась победой Севильи со счётом 4:1 — и в матче 19-го тура против мадридского Атлетико, где три очка забрала Барселона, выиграв 3:1.

В текущем сезоне Левандовски забил 8 голов в 12 матчах Ла Лиги, а также отдал одну результативную передачу. После победы над Атлетико Барселона занимает первое место в чемпионате Испании с 37 очками в активе.

К слову, Симеоне также установил новый антирекорд.

Барселона Роберт Левандовски

