Симеоне установил новый антирекорд по матчам на Камп Ноу

Аргентинец все еще не побеждает.

Мадридский Атлетико под руководством Диего Симеоне накануне проиграл Барселоне на Камп Ноу..

Это поражение означает продление серии аргентинского тренера, который не может победить на этом стадионе уже 17 матчей подряд.

Теперь у Симеоне 10 поражений и 7 ничьих на Камп Ноу за карьеру. Он превзошел по этому показателю Хавьера Аггире, у которого было 16 матчей без побед над Барсой на этой арене.

Напомним, что в прошлом сезоне Атлетико обыграл Барселону на выезде, но при этом поединок проходил на другой арене из-за реконструкции Камп Ноу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!