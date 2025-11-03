Двое бразильцев Шахтера могут перейти в Ла Лигу

Атлетико следит за Невертоном и Эгиналду.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне заинтересовался игроками Шахтера, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Под прицелом испанского клуба оказались полузащитник Эгиналду и вингер Невертон.

По имеющейся информации, Арда Туран поддерживает связь со своим бывшим тренером, и именно интерес к игрокам проявляет Диего Симеоне.

Ранее сообщалось, что Диего Симеоне хочет видеть своим ассистентом Арду Турана.

В нынешнем сезоне Невертон провёл 19 матчей и забил три гола, а на счету Эгиналду - девять поединков, два гола и одна результативная передача.

Эгиналду и Невертон присоединились к Шахтёру летом 2023 года.

