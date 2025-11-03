Двое бразильцев Шахтера могут перейти в Ла Лигу
Атлетико следит за Невертоном и Эгиналду.
Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне заинтересовался игроками Шахтера, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Под прицелом испанского клуба оказались полузащитник Эгиналду и вингер Невертон.
По имеющейся информации, Арда Туран поддерживает связь со своим бывшим тренером, и именно интерес к игрокам проявляет Диего Симеоне.
Ранее сообщалось, что Диего Симеоне хочет видеть своим ассистентом Арду Турана.
В нынешнем сезоне Невертон провёл 19 матчей и забил три гола, а на счету Эгиналду - девять поединков, два гола и одна результативная передача.
Эгиналду и Невертон присоединились к Шахтёру летом 2023 года.
