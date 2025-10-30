Главный тренер топ-клуба УПЛ может войти в штаб Атлетико Мадрид

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне хочет видеть своим ассистентом Арду Турана.

По имеющейся информации, Симеоне сообщил руководству испанского клуба о желании сотрудничать с Ардой Тураном в следующем сезоне чемпионата Испании.

Главный тренер Атлетико считает, что у Турана есть понимание внутренних процессов в команде.

Добавим, что ранее Арда Туран выступал за мадридский Атлетико.

Однако сам Турaн не заинтересован покидать пост главного тренера донецкого Шахтера, но ему очень приятно, как о нём отзывается его бывший тренер.

