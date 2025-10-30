iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Главный тренер топ-клуба УПЛ может войти в штаб Атлетико Мадрид

Симеоне хочет видеть его своим ассистентом.
Сегодня, 19:34       Автор: Валентина Чорноштан
Арда Туран и Диего Симеоне / Getty Images
Арда Туран и Диего Симеоне / Getty Images

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне хочет видеть своим ассистентом Арду Турана.

По имеющейся информации, Симеоне сообщил руководству испанского клуба о желании сотрудничать с Ардой Тураном в следующем сезоне чемпионата Испании.

Главный тренер Атлетико считает, что у Турана есть понимание внутренних процессов в команде.

Добавим, что ранее Арда Туран выступал за мадридский Атлетико.

Однако сам Турaн не заинтересован покидать пост главного тренера донецкого Шахтера, но ему очень приятно, как о нём отзывается его бывший тренер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Диего Симеоне Арда Туран

Статьи по теме

Атлетико ворвался в топ-4, обыграв Бетис Атлетико ворвался в топ-4, обыграв Бетис
Туран прокомментировал положение Шахтера перед Легией Туран прокомментировал положение Шахтера перед Легией
Неудобная Англия. Атлетико снова без побед над клубами АПЛ Неудобная Англия. Атлетико снова без побед над клубами АПЛ
Колорадо дал суперконтракт основному нападающему Колорадо дал суперконтракт основному нападающему

Видео

Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео
Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

НХЛ21:30
Колорадо дал суперконтракт основному нападающему
Европа20:48
Ювентус официально получил нового тренера
НБА20:22
Уникальный чемпион НБА начал борьбу с раком яичек
Европа19:56
Переход Холанда в Реал зависит от будущего Винисиуса Жуниора
Футзал19:48
ХИТ разгромил Киев Футзал в группе Лиги чемпионов
Европа19:34
Главный тренер топ-клуба УПЛ может войти в штаб Атлетико Мадрид
Украина19:16
Попов объяснил свои слова после победы Динамо над Шахтером
Украина19:10
Кубок Украины: Металлист 1925 и Феникс-Мариуполь последними пробились в четвертьфинал
Формула 118:52
Леклер верит в шансы Феррари на серебро Кубка конструкторов
Украина18:52
Металлист 1925 переиграл Агробизнес в 1/8 финала Кубка Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK