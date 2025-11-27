iSport.ua
Туран выделил самых опасных футболистов Шемрок Роверс

"Горняки" изучили следующего соперника.
Сегодня, 00:59       Автор: Антон Федорцив
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран посетил пресс-конференцию перед матчем 4-го тура Лиги конференций. Турецкий специалист поразмышлял о лидерах ирландского Шемрок Роверс, сообщает официальный сайт клуба.

"У них есть отличный полузащитник Уоттс, очень агрессивный игрок. Также номер два, Гоноган – обычно левый защитник, но иногда может действовать справа. Очень хороший футболист. Очень агрессивен в единоборствах один в один.

Гаффни – очень агрессивный футболист, номер 20. Он очень опытный, ему 36 лет. Также у них отличный капитан. И еще номер 10, Берк, имеет отличные качества. И мы готовы к нашему уроку, очень уважаем их. Я уже говорил и скажу снова: они – чемпионы. Если они чемпионы, мы готовы играть против них. Потому что мы очень их уважаем. Их позиция лучше нашей, потому что мы сейчас не являемся чемпионами, а они – являются", – отметил Туран.

К очному противостоянию команды подходят на противоположных полюсах сводной турнирной таблицы турнира. Шахтер набрал 6 очков в трех турах. Тем временем "обручи" остаются без побед (1 ничья, 2 поражения).

Напомним, ранее Шахтер заключил новый контракт с полузащитником Олегом Очеретько.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Арда Туран Шемрок Роверс

