Шахтер продлил контракт с игроком сборной Украины

Олег Очеретько заключил новый договор с "горняками".
Вчера, 20:48       Автор: Игорь Мищук
Очеретько продлил контракт с Шахтером / ФК Шахтер Донецк
Очеретько продлил контракт с Шахтером / ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Олег Очеретько подписал новый контракт с клубом.

О продолжении сотрудничества с 22-летним футболистом "горняки" объявили на своем официальном сайте.

Читай также: Шахтёр не проигрывает в гостях уже 15 матчей

Как сообщает пресс-служба клуба, обновленный договор с игроком рассчитан до 31 декабря 2030 года.

Очеретько является воспитанником академии Шахтера, за которую выступал от самой младшей возрастной группы. За главную команду "горняков" дебютировал 23 августа 2022 года и на сегодняшний день провел в составе "оранжево-черных" 40 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи. В текущем сезоне на счету полузащитника 22 игры, два гола и один ассист.

Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Украины (2023, 2024) и завоевал Кубок Украины (2024). С 2025 года является игроком национальной сборной Украины, за которую провел пять матчей, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб предпримет новую попытку подписать хавбека Шахтера.

