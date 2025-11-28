iSport.ua
Названы лучшие игроки матча Шэмрок Роверс – Шахтёр

Разбор выступлений игроков.
Вчера, 07:28       Автор: Валентина Чорноштан
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images

В четверг, 27 ноября, Шахтер победил Шемрок Роверс со счётом 2:1.

Статистический портал Sofascore оценил игру горняков: лучшим игроком матча по версии сайта стал Кауан Элиас — он получил 8,4.

За 92 минуты форвард забил один мяч, отдал 78% точных передач и три ключевых паса, выполнил шесть успешных обводок и сделал 34 касания мяча.

Помимо него, в тройку лучших игроков также вошли правый защитник Винисиус Тобиас, отдавший голевую передачу на Элиаса, и опорный полузащитник Егор Назарина, который забил второй гол на 77-й минуте. Оба получили оценку 7,9.

Самый низкий балл в составе Шахтера — у вингера Лукаса Феррейры: портал поставил ему 6,1.

К слову, статистику и хронологию игры донецкой команды в Лиге конференций можно найти на ISPORT.

