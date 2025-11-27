iSport.ua
Шахтер переиграл Шемрок Роверс

"Горняки" оформили выездную победу.
27 ноября, 23:52       Автор: Антон Федорцив
Шахтер / Getty Images
Шахтер / Getty Images

Отечественный гранд принялся атаковать с первых минут. Впрочем, первые моменты возникли ближе к середине тайма. Сначала Элиас попал во вратаря, а затем Крыськив и Изаки в течение одной атаки не сумели пробить Макгинти.

Повел в счете Шахтер на 23-й минуте. Разогнали атаку "горняков" Крыськив и Феррейра. После стенки с партнером последний отдал в центр штрафной, откуда Элиас в касание отправил мяч в сетку.

Читай также: Голы Элиаса и Назарины в победе Шахтера над Шемрок Роверс - видеообзор поединка

"Обручи" пришли в себя под конец первой половины. Дважды на острие атаки оказался Макгоуэрн. Впрочем, в первом случае мяч прошел рядом со штангой после выстрела головой, а во втором Бондарь вынес мяч из линии.

На старте второго тайма центрбек Шахтера снова подстраховал кипера после перебрасывания Гранта. Впоследствии Фесюн парировал удар Хили с отскока. Подопечные Арды Турана ответили ударом Элиаса в руки вратарю.

Шахтер добавил, чтобы избежать проблем под занавес поединка. На 77-й минуте дончане заработали перспективный штрафной, а Назарина реализовал стандарт с рикошетом от стенки. Гол же Элиаса в следующей атаке отменил VAR.

Впрочем, Шемрок Роверс вернул интригу. За три минуты до конца основного времени Мелли перебросил мяч над Фесюном после передачи Берка. Но большего хозяева не добились.

Статистика матча Шемрок Роверс – Шахтер 4-го тура Лиги конференций

Шемрок Роверс – Шахтер – 1:2
Голы: Мелли, 87 – Элиас, 23, Назарина, 77

Ожидаемые голы (xG): 0.56 - 1.84
Владение мячом: 32 % - 68 %
Удары: 6 - 19
Удары в створ: 3 - 8
Угловые: 4 - 8
Фолы: 7 - 7

Шемрок Роверс: Макгинти – Клири, Лопеш, Грейс – Грант, Уоттс (Грин, 87), Ньюджент (Мелли, 69), Хили, О'Салливан – Макгоуэрн (Нунан, 69), Гэффни (Берк, 69)

Шахтер: Фесюн – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азарови (Педриньо Азеведо, 74) – Крыськив (Очеретько, 74), Назарина, Изаки – Феррейра (Бондаренко, 74), Элиас (Мейреллиш, 90+3), Невертон (Конопля, 84)

Предупреждение: Лопеш

