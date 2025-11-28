Голы Элиаса и Назарины в победе Шахтера над Шемрок Роверс - видеообзор поединка

Донецкий Шахтер обыграл ирландский Шемрок Роверс в 4-м туре основного этапа Лиги конференций. Подопечные Арды Турана забили по голу в каждом из таймов.

Повели "горняки" на 23-й минуте. После стенки с Крыськивым Феррейра отдал мяч в центр штрафной. Там оказался Элиас, который в касание отправил мяч мимо голкипера.

Под занавес поединка команды обменялись голами. Назарина результативно выполнил штрафную с рикошетом от стенки. А за "обручей" забил Мелли, переигравший Фесюна в ближнем бою.

Статистика матча Шемрок Роверс – Шахтер 4-го тура Лиги конференций

Шемрок Роверс – Шахтер – 1:2

Голы: Мелли, 87 – Элиас, 23, Назарина, 77

Ожидаемые голы (xG): 0.56 - 1.84

Владение мячом: 32 % - 68 %

Удары: 6 - 19

Удары в створ: 3 - 8

Угловые: 4 - 8

Фолы: 7 - 7

Шемрок Роверс: Макгинти – Клири, Лопеш, Грейс – Грант, Уоттс (Грин, 87), Ньюджент (Мелли, 69), Хили, О'Салливан – Макгоуэрн (Нунан, 69), Гэффни (Берк, 69)

Шахтер: Фесюн – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азарови (Педриньо Азеведо, 74) – Крыськив (Очеретько, 74), Назарина, Изаки – Феррейра (Бондаренко, 74), Элиас (Мейреллиш, 90+3), Невертон (Конопля, 84)

Предупреждение: Лопеш

