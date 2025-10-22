Неудобная Англия. Атлетико снова без побед над клубами АПЛ

В рамках Лиги чемпионов Арсенал сыграл против мадридского Атлетико. Игра завершилась поражением для подопечных Диего Симеоне — испанская команда уступила со счётом 0:4.

Это поражение стало для Атлетико четвёртым. Отметим, что мадридцы ни разу не обыгрывали клубы АПЛ в гостях на групповом этапе Лиги чемпионов.

Читай также: Лига чемпионов: Арсенал разбил Атлетико, Наполи оконфузился против ПСВ, разгромы от Барселоны, ПСЖ и Интера

На данный момент у Атлетико было шесть таких матчей, в которых команда дважды сыграла вничью и четыре раза проиграла.

В следующем туре Лиги чемпионов Атлетико встретится с Интером. Матч состоится 26 ноября. После трёх туров Атлетико занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав три очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!