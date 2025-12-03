Брентфорд с Ярмолюком без шансов уступил Арсеналу

В среду, 3 декабря, Арсенал принимал дома Брентфорд. Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе.

Уже на 11-й минуте Микель Мерино забил первый, и как оказалось, единственный, гол в тайме, выпрыгнув на передачу Бена Уайта.

Вскоре Брентфорд после стандарта мог сравнять счет, но Райя сумел кончиками пальцев перевести мяч в перекладину. Но в целом "канониры" полностью контролировали ход матча.

Второй тайм отличился от первого только тем, что единственный гол был забит не в начале, а в конце тайма. Сака сам разобрался с обороной гостей и установил окончательный счет.

Арсенал - Брентфорд 2:0

Голы: Мерино, 11, Сака, 90+1

