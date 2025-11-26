iSport.ua
Молодой талант Ла Лиги привлек внимание Арсенала

Следит за перспективным полузащитником Эльче.
Вчера, 14:26       Автор: Валентина Чорноштан
Родриго Мендоса / Getty Images
Родриго Мендоса / Getty Images

Арсенал следит за полузащитником Родриго Мендосой из Эльче. Об этом сообщает The Telegraph.

По имеющейся информации, скауты английской команды следят за развитием 20-летнего Родриго Мендосы, а канониры нацелены на приобретение полузащитника.

Однако за игроком следят не только Арсенал, что осложняет его покупку для лондонской команды. Скорее всего, чтобы обойти конкурентов, потребуется предложить сумму более 20 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к игроку проявляют также топ-гранды чемпионатов Испании и Италии.

В этом сезоне Мендоса забил два гола в 10 матчах во всех турнирах. За Эльче он начал выступать с 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эльче Арсенал Лондон Родриго Мендоса

