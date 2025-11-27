Арсенал повторил достижение 20-летней давности
Арсенал сумел обыграть Баварию со счетом 3:1 и впервые за 20 лет выиграл первые пять матчей Лиги чемпионов.
В среду, 26 ноября, состоялся матч в рамках Лиги чемпионов, в котором английская команда обыграла мюнхенский клуб. Эта победа стала для Арсенала пятой в текущем розыгрыше, и команда еще ни разу не уступала.
5 - Arsenal have won their first five matches in a UEFA Champions League season for the first time since 2005-06, the season in which they reached their only final in the competition. They are the only side with a 100% record in the Champions League this season. Marching. pic.twitter.com/QK5fkaiWxE— OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2025
В последний раз 5 побед в первых 5 матчах ЛЧ канониры одержали в сезоне-2005/06. Тогда клуб вышел в финал турнира, но уступил Барселоне со счетом 1:2.
