Арсенал повторил достижение 20-летней давности

Возвращение топ-формы.
Сегодня, 09:18       Автор: Валентина Чорноштан
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

Арсенал сумел обыграть Баварию со счетом 3:1 и впервые за 20 лет выиграл первые пять матчей Лиги чемпионов.

В среду, 26 ноября, состоялся матч в рамках Лиги чемпионов, в котором английская команда обыграла мюнхенский клуб. Эта победа стала для Арсенала пятой в текущем розыгрыше, и команда еще ни разу не уступала.

В последний раз 5 побед в первых 5 матчах ЛЧ канониры одержали в сезоне-2005/06. Тогда клуб вышел в финал турнира, но уступил Барселоне со счетом 1:2.

