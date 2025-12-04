Арсенал подписал близнецов полузащитников

Эдвин и Хольгер Кинтеро присоединяться к клубу после своего совершеннолетия.

Арсенал обїявил о трансфере двух братьев-близнецов Эдвина и Хольгера Кинтеро.

Эквадорские полузащитники присоединились к английскому клубу из Индепендьенте дель Валье. Сумма сделки не разглашается.

Оба игрока переедут в Лондон в августе 2027 года, когда обоим исполнится по 18 лет. До тех Арсенал будет сотрудничать с Индепендьенте в вопросах развития игроков.

Уже в 16 лет оба демонстрируют высокую стабильность, выступая за молодежные команды клуба и национальной сборной.

