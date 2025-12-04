iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арсенал подписал близнецов полузащитников

Эдвин и Хольгер Кинтеро присоединяться к клубу после своего совершеннолетия.
Сегодня, 17:50       Автор: Андрей Безуглый
Эдвин и Хольгер Кинтеро / arsenal.com
Эдвин и Хольгер Кинтеро / arsenal.com

Арсенал обїявил о трансфере двух братьев-близнецов Эдвина и Хольгера Кинтеро.

Эквадорские полузащитники присоединились к английскому клубу из Индепендьенте дель Валье. Сумма сделки не разглашается.

Оба игрока переедут в Лондон в августе 2027 года, когда обоим исполнится по 18 лет. До тех Арсенал будет сотрудничать с Индепендьенте в вопросах развития игроков.

Уже в 16 лет оба демонстрируют высокую стабильность, выступая за молодежные команды клуба и национальной сборной.

Ранее также сообщалось, что защитник Реала снова выбыл с травмой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

Статьи по теме

Брентфорд с Ярмолюком без шансов уступил Арсеналу Брентфорд с Ярмолюком без шансов уступил Арсеналу
Арсенал повторил достижение 20-летней давности Арсенал повторил достижение 20-летней давности
Кейн - о противостоянии с Арсеналом: "Все по-другому" Кейн - о противостоянии с Арсеналом: "Все по-другому"
Молодой талант Ла Лиги привлек внимание Арсенала Молодой талант Ла Лиги привлек внимание Арсенала

Видео

Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года
Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед в АПЛ, Милана в Кубке Италии, поединки Кубка Испании
просмотров

Последние новости

Формула 118:47
Единственный новичок сезона-2026 примет участие в Гран-при Абу-Даби
Европа18:36
Британский гранд представил нового тренера
Киберспорт18:17
NaVi попробуют прервать серию поражений против Mouz в плей-офф BLAST Slam V
Европа18:06
Ливерпуль рассмотрит трансфер нападающего из Бундеслиги
Европа17:50
Арсенал подписал близнецов полузащитников
Теннис17:30
Следующая россиянка сбежала из-под нейтрального флага
Европа17:10
Украинский легионер резко прибавил в цене
Биатлон16:38
Украина определилась с составом на женский спринт в Эстерсунде
Другие16:05
Международная федерация самбо допустила террористов на свои турниры
Формула 115:33
Ферстаппен - о чемпионском трофее: У меня дома четыре таких
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK