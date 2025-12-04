Защитник Реала не сыграет больше в этом году

Защитник Реала Трент Александер-Арнольд больше не выйдет на поле в этом году, пишет Marca.

Напомним, что англичанин получил повреждение в матче против Атлетика и был заменен на старте второго тайма.

Как показало обследование, у Трента диагностирована травма передней прямой мышцы левой ноги.

Информацию уже подвтердили в мадридском клубе, однако не назвали сроки восстановления. Как пишет издание, скорее всего, защитник пропустит около двух месяцев.

