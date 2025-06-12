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Футбол

Реал официально представил Александера-Арнольда

Звездный экс-игрок Ливерпуля подписал со "сливочными" многолетний контракт.
Сегодня, 14:18       Автор: Игорь Мищук
Трент Александер-Арнольд / realmadrid.com
Трент Александер-Арнольд / realmadrid.com

Бывший защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд официально завершил переход в мадридский Реал.

"Сливочные" сегодня провели презентацию, представив 26-летнего англичанина в качестве новичка команды.

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Как сообщает официальный сайт Реала, защитник подписал с мадридским клубом контракт на шесть лет.

Источник: realmadrid.com

В составе своей новой команды Александер-Арнольд будет выступать под 12-м номером.

Источник: realmadrid.com

Английский защитник покинул Ливерпуль после завершения срока действия контракта, но за право заиграть его уже на Клубном чемпионате мира-2025 Реал заплатил 10 миллионов евро.

Александер-Арнольд является воспитанником Ливерпуля, за первую команду которого дебютировал в 2016 году.

В минувшем сезоне он провел в составе "красных" во всех турнирах 44 матча, отличившись четырьмя голами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин попал в заявку Реала на Клубный чемпионат мира-2025.

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