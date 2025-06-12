Реал официально представил Александера-Арнольда
Бывший защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд официально завершил переход в мадридский Реал.
"Сливочные" сегодня провели презентацию, представив 26-летнего англичанина в качестве новичка команды.
Читай также: Реал подписал вундеркинда из Латинской Америки
Как сообщает официальный сайт Реала, защитник подписал с мадридским клубом контракт на шесть лет.
В составе своей новой команды Александер-Арнольд будет выступать под 12-м номером.
Английский защитник покинул Ливерпуль после завершения срока действия контракта, но за право заиграть его уже на Клубном чемпионате мира-2025 Реал заплатил 10 миллионов евро.
Александер-Арнольд является воспитанником Ливерпуля, за первую команду которого дебютировал в 2016 году.
В минувшем сезоне он провел в составе "красных" во всех турнирах 44 матча, отличившись четырьмя голами и восемью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин попал в заявку Реала на Клубный чемпионат мира-2025.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!