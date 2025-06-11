Реал подписал вундеркинда из Латинской Америки

Но на клубном ЧМ Франко Мастантуоно не сыграет за мадридцев.

Хавбек Ривер Плейта Франко Мастантуоно подписал контракт с Реалом, утверждает Сесар Луис Мерло.

По информации инсайдера, 17-летний аргентинец уже прошел медосмотр с мадридском клубе и подписал контракт до 2031 года.

Как утверждается, Реал попросту активировал отступные Мастантуоно в размере 45 млн евро.

При этом игрок не сможет выступить за Реал на клубном ЧМ, там он будет все еще играть за Ривер Плейт. К мадридскому клубу Франко присоединится на следующий день после своего 18-летия - 15 августа.

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