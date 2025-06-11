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Футбол

Манчестер Юнайтед нашел возможную замену Онана

Марцин Булка может оказаться в составе манкунианцев.
Сегодня, 13:34       Автор: Василий Медвидь
Марцин Булка / Getty Images
Марцин Булка / Getty Images

Манчестер Юнайтед определил одного из кандидатов на замену Андре Онана.

Как сообщает Бен Джейкобс, манкунианцы рассматривают приобретение голкипера Ниццы Марцина Булки. Однако, кроме поляка в списке есть еще претенденты, имена которых инсайдер не уточняет.

Потенциальные детали трансфера пока неизвестны, но возможный переход упрощает то, что Ниццей и Манчестер Юнайтед владеет компания Ineos, принадлежащая Сэру Джиму Рэтклиффу.

В сезоне-2024/25 Булка провел 40 матчей, из которых только 8 "на ноль".

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед попрощался с рядом ветеранов.

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