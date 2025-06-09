Манчестер Юнайтед окончательно распрощался с тремя возрастными игроками

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил, что распрощался с рядом исполнителей.

Кроме нескольких игроков академии, команду после завершения сроков действия контрактов покидают три опытных футболиста: защитники Джонни Эванс и Виктор Линделеф, а также хавбек Кристиан Эриксен, сообщает пресс-служба клуба.

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37-летний североирландец, 30-летний швед и 33-летний датчанин получат статус свободных агентов.

На счету Эриксена 108 поединков в составе Манчестер Юнайтед, Линделеф за восемь лет провел 284 игры, а Эванс после своего второго периода пребывания в стане манкунианцев завершает карьеру в МЮ на отметке в 241 матч.

Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед не планирует покидать клуб.

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