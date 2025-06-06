МЮ улучшил предложение по нападающему Брентфорда

Английский Манчестер Юнайтед подготовил второе предложение по Брайану Мбемо. Брентфорд может заработать свыше 60 млн фунтов, сообщает ESPN.

"Пчелы" отклонили первый запрос МЮ. Манкунианцы тогда предложили за нападающего 55 млн. Юнайтед оперативно повысил сумму отступных, поскольку стремится как можно быстрее закрыть переход.

В сезоне 2024/25 Мбемо сыграл 38 поединков в Премьер-лиге, в которых забил 20 мячей и отдал 8 результативных передач. Контракт камерунца с Брентфордом рассчитан до лета 2026 года. "Пчелы" имеют опцию пролонгации.

Тем временем лондонский Тоттенхэм отправил в отставку Анге Постекоглу.

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