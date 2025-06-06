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Футбол

МЮ улучшил предложение по нападающему Брентфорда

"Красные дьяволы" всерьез нацелились на звезду середняка чемпионата.
Вчера, 20:19       Автор: Антон Федорцив
Брайан Мбемо / Getty Images
Брайан Мбемо / Getty Images

Английский Манчестер Юнайтед подготовил второе предложение по Брайану Мбемо. Брентфорд может заработать свыше 60 млн фунтов, сообщает ESPN.

"Пчелы" отклонили первый запрос МЮ. Манкунианцы тогда предложили за нападающего 55 млн. Юнайтед оперативно повысил сумму отступных, поскольку стремится как можно быстрее закрыть переход.

В сезоне 2024/25 Мбемо сыграл 38 поединков в Премьер-лиге, в которых забил 20 мячей и отдал 8 результативных передач. Контракт камерунца с Брентфордом рассчитан до лета 2026 года. "Пчелы" имеют опцию пролонгации.

Тем временем лондонский Тоттенхэм отправил в отставку Анге Постекоглу.

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