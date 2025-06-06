Тоттенхэм уволил Постекоглу

Главный тренер Тоттенхэмиа Эндж Постекоглу лишился своего поста, пишет Фабрицио Романо.

Лондонский клуб решил прекратить сотрудничество со специалистом, который принес первый за 17 лет трофей.

Напомним, что Постекоглу был назначен в июле 2023 года. В первом сезоне при австралийце Тоттенхэм финишировал пятым, в прошедшем сезоне - 17-м.

Однако Постекогул помог команде выиграть Лигу Европы, разбив в финале не менее проблемный Манчестер Юнайтед.

Ранее также Рома представила нового тренера.

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