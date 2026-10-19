Тоттенхэм - Ковентри 3:1: обзор матча и результат игры 19.10.2026

"Шпорам" удалось выиграть только в седьмом туре в матче против Ковентри.

В понедельник, 19 октября, Тоттенхэм принимал на своем поле Ковентри в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги.

Команда Роберто Де Дзерби, остававшаяся до этого единственной в чемпионате, кто еще не побеждал, сумела прервать свою серию, одолев соперника со счетом 3:1.

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Тоттенхэм повел в матче на 14-й минуте усилиями Джеймса Мэддисона, который отличился роскошным дальним ударом в левую девятку. Вскоре лондонской команде удалось забить во второй раз, однако гол Доминика Соланке отменили из-за офсайда.

Уже в начале второй половины встречи Ковентри отыгрался благодаря результативному удару Джека Рудони, однако на 58-й минуте Омар Мармуш снова вывел "шпор" вперед, положив мяч обводящим ударом с линии штрафной под правую стойку.

Закрепил победный для Тоттенхэма результат уже в компенсированное к матчу время Бэн Девис, пробив низом издали в левый угол.

Тоттенхэм покинул последнюю позицию в турнирной таблице АПЛ и с шестью очками поднялся на 16-е место. Ковентри с таким же показателем набранных баллов идет строчкой ниже.

Статистика матча Тоттенхэм - Ковентри 7-го тура чемпионата Англии

Тоттенхэм - Ковентри 3:1

Голы: Мэддисон, 14, Мармуш, 58, Дэвис, 90+6 - Рудони, 49

Ожидаемые голы (xG): 0.86 - 0.81

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 16 - 12

Удары в створ: 5 - 1

Угловые: 4 - 4

Фолы: 15 - 14

Тоттенхэм: Кински - Адарабиойо (Фернандеш, 71), ван Хеке, ван де Вен - Грей, Тонали, Мэддисон (Галлахер, 69), Робертсон (Дэвис, 69) - Кудус (Кулусевски, 87), Мармуш (Тель, 87) - Соланке.

Ковентри: Рашворт - ван Эвейк, Томас (Мейсон-Кларк, 78), Пиннок, Дасилва - Граймз, Йирэнки (Оньека, 60) - Томас (Мейсон-Кларк, 78), Рудони (Кеслер-Хейден, 87), Сакамото (Хамер, 78) - Шериф (Авонии, 60).

Предупреждения: Соланке - Йирэнки, Дасилва, Рудони.

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