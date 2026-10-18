Вингер Тоттенхэма вернется в заявку спустя 526 дней

Деян Кулусевски может сыграть с Ковентри.

Вингер Тоттенхэм Деян Кулусевски может вернуться на поле.

Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "шпор" Роберто де Дзерби.

Напомним, что Кулусевски в последний раз выходил на поле мае 2025 года. В матче с Кристал Пэлас он получил травму и был заменен.

С тех пор шведский футболист пропустил 526 дней и впервые вернется в заявку на матч против Ковентри.

Ранее также сообщалось, что голкиперу Челси понадобилась операция.

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