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Голкиперу Челси потребовалась операция после травмы

Эмилиано Мартинес будет вынужден пропустить несколько недель.
Сегодня, 14:24       Автор: Игорь Мищук
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Голкипер Челси Эмилиано Мартинес успешно перенес операцию после перелома челюсти.

Накануне 34-летний вратарь лондонской команды во втором тайме матча седьмого тура АПЛ с Эвертоном (2:0) столкнулся головой с защитником "ирисок" Джаррадом Брантуэйтом. Аргентинский голкипер не смог самостоятельно покинуть поле, и после оказания помощи его унесли на носилках.

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После хирургического вмешательства Мартинес сообщил, что ему придется пропустить несколько недель.

"Спасибо всем за сообщения, операция прошла хорошо. Самое главное, что мы победили и сыграли на ноль. Вернусь через несколько недель", - написал голкипер в Instagram.

Напомним, что Мартинес перешел в Челси из Астон Виллы под конец летнего трансферного окна. В этом сезоне в составе лондонцев аргентинец провел шесть матчей, в которых пропустил 11 голов, а в одном поединке сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Челси продлил контракт с ключевым полузащитником.

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