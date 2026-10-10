Челси продлил контракт с ключевым полузащитником

Атакующий полузащитник Челси Коул Палмер продлил контракт с лондонским клубом.

Об этом сообщает официальный сайт "синих".

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Обновленный договор 24-летнего английского футболиста с клубом будет действовать еще восемь лет - до июня 2034 года.

Предыдущий контракт игрока был рассчитан до лета 2033 года.

We’re delighted to announce that Cole Palmer has signed a new contract until 2034. ✍️💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 10, 2026

Напомним, что Палмер перешел в Челси из Манчестер Сити за 47 миллионов евро в 2023 году. Всего в составе лондонцев он провел 138 матчей, в которых забил 58 голов и отдал 34 результативные передачи.

Вместе с "синими" полузащитник в 2025 году выиграл Лигу конференций и Клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне Палмер сыграл за Челси семь поединков во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Челси готовит 70 миллионов евро за полузащитника ПСЖ.

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