"Синие" вели в поединке, но затем пропустили четырежды.

В субботу, 21 ноября, Челси принимал на своем Лидс в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Хаби Алонсо провалились в домашнем поединке, позволив сопернику одержать волевую разгромную победу со счетом 4:1.

Челси повел в противостоянии в середине первого тайма усилиями Эммануэля Эмеги, который на 25-й минуте мощно пробил с линии штрафной под левую стойку. Тем не менее уже спустя три минуты Лидс ответил результативным ударом Ноа Окафора, восстановив паритет в поединке.

В начале второй половины встречи вперед вышли уже гости, заработав пенальти, который на 53-й минуте реализовал Доминик Калверт-Льюин. А вскоре Окафор оформил дубль, замкнув передачу с правого края штрафной и увеличив разрыв в счете. Разгромную точку в матче в компенсированное время поставил Бренден Ааронсон, результативно завершив контратаку своей команды.

Лидс набрал 17 очков и обошел Челси в турнирной таблице АПЛ, занимая на данный момент шестое место. Лондонский клуб с 16 баллами расположился на восьмой позиции.

Статистика матча Челси - Лидс 11-го тура чемпионата Англии

Челси - Лидс 1:4

Голы: Эмега, 25 - Окафор, 28, 59, Калверт-Льюин, 53 (пен.), Ааронсон, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 0.56 - 2.53

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 14 - 21

Удары в створ: 3 - 8

Угловые: 3 - 2

Фолы: 6 - 15

Челси: Мартинес - Ачимпонг (Кенда, 73), Фофана, Колвилл, Чаваррия (Гюсто, 73) - Лавия, Кайседо (Хендерсон, 22) - Эстевао (Нету, 64), Палмер, Роджерс - Эмега (Уэлбек, 64).

Лидс: Траффорд - Джастин, Эльведи, Мухаремович - Богл (Родон, 86), Ампаду, Танака (Штах, 86), Гудмундссон - Лонгстафф, Окафор (Ааронсон, 73) - Калверт-Льюин.

Предупреждения: Лавия - Гудмундссон, Богл, Лонгстафф.

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