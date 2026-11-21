Предсезонные тесты Формулы-Е чуть было не завершились трагедией.

Сессии проходили на автодроме Харама неподалеку от Мадрида.

В конце финальной сессии болид пилота Фьюжн неожиданно загорелся, а затем взорвался. К счастью, пилот успел покинуть машину до взрыва и не пострадал.

Фьюжн используют электромоторы от Порше, предполагается, что причиной аварии стали неполадки батареи.

В ближайшее время команда намерена изучить проблему и провести всестороннее расследование.

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