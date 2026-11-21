Эспаньол одержал минимальную победу над Атлетиком в выездном матче 13-го тура чемпионата Испании. Судьбу встречи решил гол Роберто Фернандеса во втором тайме.

Поединок на стадионе Сан-Мамес завершился со счетом 0:1. В первой половине игры команды не смогли поразить ворота друг друга. Однако на 66-й минуте Роберто Фернандес воспользовался своим моментом и вывел каталонцев вперед.

Баски пытались спасти матч, но отыграться хозяевам поля так и не удалось. В результате Эспаньол увез из Бильбао три очка и улучшил свое положение в турнирной таблице.

Перед встречей каталонская команда занимала 13-е место, имея в активе 12 очков. Благодаря победе ее результат увеличился до 15 баллов.

Для Атлетика это поражение стало потерей важных очков в борьбе за места в верхней части турнирной таблицы.

Гол: Роберто Фернандес, 66.

Напомним, Бавария потеряла двух звезд из-за травм и не смогла обыграть Кельн.

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