Барселона устроила голевую перестрелку с Бетисом

Барселона одержала яркую победу над Реал Бетисом в матче девятого тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу каталонской команды.

Гости открыли счет уже на 10-й минуте — отличился Ламин Ямаль. Однако на 27-й минуте Валентин Гомес восстановил равновесие.

Перед перерывом Барселона вновь вышла вперед благодаря голу Родри на 41-й минуте. Во втором тайме каталонцы продолжили наращивать преимущество: на 51-й минуте забил Габриэл Жезус, а еще через две минуты Абде Эззалзули сократил отставание хозяев до одного мяча.

На 54-й минуте Бетис остался в меньшинстве: Факундо Берналь получил красную карточку и покинул поле.

Барселона воспользовалась преимуществом и довела дело до крупной победы. На 62-й минуте отличился Эрик Гарсия, а на 81-й минуте окончательный счет установил Дани Ольмо.

Таким образом, каталонцы забили пять мячей и увезли три очка из гостевого матча с Бетисом.

Голы: Ламин Ямаль, 10 (0:1), Валентин Гомес, 27 (1:1), Родри, 41 (1:2), Габриэл Жезус, 51 (1:3), Абде Эззалзули, 53 (2:3), Эрик Гарсия, 62 (2:4), Дани Ольмо, 81 (2:5).

Удаление: Факундо Берналь, 54.

Желтые карточки: Эктор Бельерин, 22; Фермин Лопес, 20; Ламин Ямаль, 55; Диего Льоренте, 61.

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