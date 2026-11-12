Барселона позволит фанатам остаться на Камп Ноу даже после смерти

Фанаты смогут оставить память о себе на домашнем стадионе каталонского клуба за несколько тысяч евро.

Барселона представила проект мемориального пространства на обновленном стадионе Spotify Камп Ноу, где болельщики смогут хранить урны с прахом после смерти.

Проект под названием Memorial FC Barcelona предусматривает создание колумбария на 26 тысяч мест. Также на стадионе оборудуют 9000 памятных табличек, посвященных поклонникам клуба.

Как сообщает информационное агентство EFE, стоимость размещения урны будет зависеть от срока хранения. Десятилетняя концессия обойдется в 2490 евро, на 25 лет — в 4990 евро, а на 50 лет — в 5990 евро.

Кроме того, родственникам придется ежегодно платить 70 евро за обслуживание. Отдельно предусмотрена оплата урны и административных услуг.

Мемориальное пространство займет около 1500 квадратных метров. Открыть его на обновленном Камп Ноу планируют в конце 2027 года.

В клубе подчеркивают, что воспользоваться услугой смогут все болельщики независимо от того, являются ли они официальными членами Барселоны.

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