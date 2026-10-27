Барселону оштрафовали на 602 евро из-за Хулиана Альвареса

Барселона получила штраф в размере 602 евро по итогам дисциплинарного разбирательства, связанного с форвардом мадридского Атлетико Хулианом Альваресом.

В конце июля Атлетико подал жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), обвинив каталонский клуб в контактах с аргентинским нападающим, у которого действовал контракт с мадридцами. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Атлетико ссылался на регламент соревнований, согласно которому клуб, желающий пригласить профессионального футболиста, обязан письменно уведомить его нынешнюю команду о своих намерениях до начала переговоров с игроком.

В результате разбирательства RFEF оштрафовала Барселону на 602 евро на основании статьи 133. Она предусматривает наказание за невыполнение предписаний, инструкций, решений или регламентных обязательств.

Похожий случай произошел в 2019 году, когда Атлетико пожаловался на Барселону из-за перехода Антуана Гризманна. Тогда разбирательство также завершилось штрафом для каталонского клуба в размере 300 евро.

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