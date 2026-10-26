Барселона надолго потеряла из-за травмы основного защитника
Тренерский штаб Барселоны в ближайшее время не сможет рассчитывать на защитника Хави Эспарта.
19-летний футболист получил травму в матче десятого тура Ла Лиги против Реала (1:2) и был вынужденно заменен на 30-й минуте.
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Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, Эспарту диагностировали повреждение голеностопного сустава, которое он получил в результате столкновения с игроком мадридской команды.
По прогнозам клубных врачей, на восстановление защитнику потребуется около семи недель.
В нынешнем сезоне Эспарт провел в составе Барселоны девять матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.
Напомним, недавно Барселона заключила с Эспартом новый долгосрочный контракт.
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