Барселона надолго потеряла из-за травмы основного защитника

Хави Эспарт угодил в лазарет после Эль Класико.

Тренерский штаб Барселоны в ближайшее время не сможет рассчитывать на защитника Хави Эспарта.

19-летний футболист получил травму в матче десятого тура Ла Лиги против Реала (1:2) и был вынужденно заменен на 30-й минуте.

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Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, Эспарту диагностировали повреждение голеностопного сустава, которое он получил в результате столкновения с игроком мадридской команды.

По прогнозам клубных врачей, на восстановление защитнику потребуется около семи недель.

В нынешнем сезоне Эспарт провел в составе Барселоны девять матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, недавно Барселона заключила с Эспартом новый долгосрочный контракт.

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