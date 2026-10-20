iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Забарный остался в запасе ПСЖ на матч с Барселоной

Украинский защитник начнет на скамейке запасных матч против Барселоны в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.
Вчера, 21:20       Автор: Сергей Носенко
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В предыдущем матче чемпионата Франции Забарный отметился голом в ворота Страсбура.

Парижане одержали победу со счетом 3:1, отыгравшись после того, как уступали до 77-й минуты. Для украинца этот выход на поле стал четвертым во всех турнирах за ПСЖ в текущем сезоне.

ПСЖ и Барселона набрали по шесть очков после двух туров Лиги чемпионов. Команды подходят к очному противостоянию с одинаковыми показателями.

А в это время Месси и Роналду поборются за звание лучшего обладателя "Золотого мяча" в истории.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Илья Забарный

Статьи по теме

Забарный помог парижанам одержать победу Забарный помог парижанам одержать победу
"Рад, что смог помочь команде": Забарный оценил свой гол в матче со Страсбуром "Рад, что смог помочь команде": Забарный оценил свой гол в матче со Страсбуром
"Я не была по-настоящему счастлива": Свитолина объяснила причины расставания с Монфисом "Я не была по-настоящему счастлива": Свитолина объяснила причины расставания с Монфисом
"Зачем Усику снова бить того, кого он уже побеждал дважды?": в США раскритиковали трилогию с Дюбуа "Зачем Усику снова бить того, кого он уже побеждал дважды?": в США раскритиковали трилогию с Дюбуа

Видео

Быстрая деклассация: Дюбуа за два раунда расправился с Уордли - видео боя
Быстрая деклассация: Дюбуа за два раунда расправился с Уордли - видео боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: старт третьего тура Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина вылетела с турнира в Ухане
просмотров
УПЛ: Харьков обыграл Левый Берег в заключительном матче тура
просмотров
Лига чемпионов: ПСЖ - Барселона, Ливерпуль - Вильярреал и другие матчи третьего тура
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:57
Лига Чемпионов23:57
Забарный помог парижанам одержать победу
Теннис23:16
"Я не была по-настоящему счастлива": Свитолина объяснила причины расставания с Монфисом
Бокс22:35
"Зачем Усику снова бить того, кого он уже побеждал дважды?": в США раскритиковали трилогию с Дюбуа
Лига Чемпионов21:56
Боруссия обыграла Сабах благодаря дублю Гирасси, Фенербахче упустил победу над Славией
Лига Чемпионов21:20
Забарный остался в запасе ПСЖ на матч с Барселоной
Футзал20:50
Украина разгромила Эстонию на старте отбора ЧМ-2028
Другие страны20:20
Президент известного клуба получил дисквалификацию на 45 дней из-за ставок
Футбол19:49
Месси и Роналду поборются за звание лучшего обладателя "Золотого мяча" в истории
Другие страны19:18
Сборная Турции определилась с новым тренером после увольнения Монтеллы
Другие страны18:47
ФИФА наказала тренера сборной Египта за обвинения в помощи Месси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK