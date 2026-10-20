Забарный остался в запасе ПСЖ на матч с Барселоной

Украинский защитник начнет на скамейке запасных матч против Барселоны в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.

В предыдущем матче чемпионата Франции Забарный отметился голом в ворота Страсбура.

Парижане одержали победу со счетом 3:1, отыгравшись после того, как уступали до 77-й минуты. Для украинца этот выход на поле стал четвертым во всех турнирах за ПСЖ в текущем сезоне.

ПСЖ и Барселона набрали по шесть очков после двух туров Лиги чемпионов. Команды подходят к очному противостоянию с одинаковыми показателями.

А в это время Месси и Роналду поборются за звание лучшего обладателя "Золотого мяча" в истории.

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