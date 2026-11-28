Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Сени Меюлю поразил ворота гостей после передачи Дро Фернандеса. До этого парижане успели создать несколько опасных моментов: в частности Усман Дембеле попал в перекладину.

После перерыва хозяева продолжили контролировать ход встречи. На 67-й минуте Дембеле удвоил преимущество ПСЖ, воспользовавшись передачей Мики Годтса.

Украинский защитник Илья Забарный на этот раз не попал в стартовый состав ПСЖ и провел весь матч на скамейке запасных. Так прервалась его серия из девяти подряд выходов в стартовом составе парижан во всех турнирах.

Следующий матч ПСЖ проведет 4 декабря на выезде против Тулузы в рамках 13-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ – Лорьян – 2:0.

Голы: Меюлю, 32, Дембеле, 67.

Напомним, в этот же день Брентфорд разгромил Манчестер Юнайтед.

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