Пилот Мерседес завоевал поул-позицию, а его напарник стал вторым. Норрис замкнул первую тройку.

Джордж Расселл из Мерседес стал победителем квалификации Гран-при Катара сезона-2026. Британский гонщик показал лучшее время в решающем сегменте и обеспечил себе старт с первой позиции в воскресной гонке.

Результат Расселла в третьем сегменте квалификации составил 1:21.695. Его напарник Андреа Кими Антонелли уступил всего 0,128 секунды и занял второе место.

Примечательно, что Антонелли был быстрее всех в трех свободных практиках, однако в борьбе за поул уступил британцу. После квалификации итальянец выразил недовольство тем, что в заключительной попытке команда выпустила его на трассу раньше Расселла.

Третьим стал Ландо Норрис из Макларен, проигравший лидеру 0,480 секунды. Четвертый результат показал его напарник Оскар Пиастри.

Для Расселла это уже шестой поул в сезоне-2026.

Результаты квалификации Гран-при Катара:

Джордж Расселл (Мерседес) — 1:21.695. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) — 1:21.823. Ландо Норрис (Макларен) — 1:22.175. Оскар Пиастри (Макларен) — 1:22.245. Исак Хаджар (Ред Булл) — 1:22.291. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 1:22.332. Шарль Леклер (Феррари) — 1:22.955. Арвид Линдблад (Рейсинг Буллз) — 1:23.032. Льюис Хэмилтон (Феррари) — 1:23.108. Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) — 1:23.134.

Гонка Гран-при Катара состоится в воскресенье, 29 ноября. Старт запланирован на 18:00 по киевскому времени.

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