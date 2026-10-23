Антонелли рассказал, что ему нужно для досрочной победы в чемпионате Формулы-1

Итальянец признался, что для этого ему необходим идеальный уик-энд, а его соперники должны выступить неудачно.

Пилот Мерседеса Кими Антонелли оценил свои шансы досрочно стать чемпионом мира Формулы-1 по итогам Гран-при США, который пройдет в воскресенье, 25 октября.

"Если задуматься, это безумие, но именно поэтому я не буду об этом думать. Для меня все должно сложиться идеально, а остальные должны показать плохой результат, что вряд ли произойдет. Конечно, возможно все, и даже думать об этом безумно", — заявил гонщик.

Антонелли также рассказал о разговоре со своим гоночным инженером Питером Боннингтоном, известным как Боно.

"Сегодня утром у нас была встреча с Боно, и мы просто сказали: “Просто получай удовольствие”. Мой настрой остается таким же, как и на протяжении всего сезона: двигаться от гонки к гонке и стараться выступать как можно лучше. Если я буду хорошо выполнять свою работу, результат придет", — добавил итальянец.

Антонелли также признался, что завоевание титула стало бы исполнением его детской мечты. При этом он подчеркнул, что пока рано праздновать победу и необходимо продолжать работать.

Чтобы стать чемпионом уже по итогам Гран-при США, Антонелли необходимо выиграть гонку. При этом его ближайший преследователь по чемпионату и напарник по Мерседесу Джордж Расселл должен финишировать не выше девятого места. Кроме того, на итоговую расстановку сил могут повлиять результаты других конкурентов, включая Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

Напомним, юниор Ауди дебютирует за рулем болида Формулы-1.

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