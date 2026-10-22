Юниор Ауди дебютирует за рулем болида Формулы-1

Фредди Слэйтер примет участие в двух практиках.

Ауди объявила, что их юниор Фредди Слэйтер впервые сядет за руль болида Формулы-1.

Напомним, что 18-летний британец уже стал чемпионом региональных соревнований и вице-чемпионом Формулы-3.

Уже в следующем сезоне Слэйтер будет выступать за Инвикту в Формуле-2.

А в этом сезоне юниор Ауди впервые опробует болиды Формулы-1. Слэйтер примет участие в свободных практиках в Мехико и Сан-Паулу.

Ранее также сообщалось, что в Катаре отрицают отмену Гран-при.

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