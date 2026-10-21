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Автоспорт

В Катаре ответили на слухи об отмене Гран-при Формулы-1

Организаторы заверили, что подготовка к ноябрьским гонкам продолжается по плану, несмотря на напряженную обстановку на Ближнем Востоке.
Сегодня, 21:21       Автор: Сергей Носенко
Гран-при в Катаре в 2025 году / Getty Images
Гран-при в Катаре в 2025 году / Getty Images

Исполнительный директор международного автодрома Лусаил Абдулазиз Али Аль-Муханнади заявил, что Катар готовится принять этапы Формулы-1 и MotoGP в ноябре. По его словам, подготовка к соревнованиям приближается к завершению.

Ранее на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке появились опасения относительно проведения гонок в регионе.

Аль-Муханнади подчеркнул, что команды автодрома сосредоточены на том, чтобы подготовить инфраструктуру и обеспечить болельщикам комфортное пребывание на соревнованиях.

"Мы с нетерпением ждем возможности вновь приветствовать весь мир на международном автодроме Лусаил в ноябре. Наши приготовления близятся к завершению, а команды сосредоточены на том, чтобы каждый элемент комплекса был готов обеспечить болельщикам исключительные впечатления", — заявил руководитель.

Гран-при Катара MotoGP запланирован на 6–8 ноября, а этап Формулы-1 должен пройти 27–29 ноября.

Напомним, ранее почявились слухи, что Дакар-2027 тоже могут перенести из Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: катар гран-при Формулы 1

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