В Катаре ответили на слухи об отмене Гран-при Формулы-1
Исполнительный директор международного автодрома Лусаил Абдулазиз Али Аль-Муханнади заявил, что Катар готовится принять этапы Формулы-1 и MotoGP в ноябре. По его словам, подготовка к соревнованиям приближается к завершению.
Ранее на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке появились опасения относительно проведения гонок в регионе.
Аль-Муханнади подчеркнул, что команды автодрома сосредоточены на том, чтобы подготовить инфраструктуру и обеспечить болельщикам комфортное пребывание на соревнованиях.
"Мы с нетерпением ждем возможности вновь приветствовать весь мир на международном автодроме Лусаил в ноябре. Наши приготовления близятся к завершению, а команды сосредоточены на том, чтобы каждый элемент комплекса был готов обеспечить болельщикам исключительные впечатления", — заявил руководитель.
Гран-при Катара MotoGP запланирован на 6–8 ноября, а этап Формулы-1 должен пройти 27–29 ноября.
Напомним, ранее почявились слухи, что Дакар-2027 тоже могут перенести из Саудовской Аравии.
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