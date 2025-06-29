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Футбол

Катар хочет провести у себя Клубный чемпионат мира

В таком случае, проведение турнира перенесется на зиму.
Сегодня, 20:37       Автор: Василий Медвидь

Катар выразил желание провести Клубный чемпионат мира. Об этом сообщило издание The Guardian.

Отмечается, что азиатская страна нацелилась на то, чтобы стать хозяином следующего розыгрыша турнира, который должен пройти в 2029 году. Представители местных спортивных структур провели предварительные переговоры по этому поводу с ФИФА во время текущих соревнований в США.

Катар предлагает перенести проведение турнира на декабрь, поскольку летом в этой стране аномальные погодные условия.

Кроме азиатского государства на проведение Клубного чемпионата мира также уже претендуют Марокко, Испания и Бразилия.

Напомним, что на ISPORT есть расписание и результаты матчей текущего розыгрыша турнира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: катар клубный чемпионат мира

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