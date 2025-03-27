Чемпионат мира-2026: все участники турнира
Летом 2026 года в США, Канаде и Мексике состоится финальная часть чемпионата мира по футболу. В соревнованиях примут участие 48 команд.
Впервые в истории на Мундиале будет играть такое количество участников, в то время как раньше их было 32.
Отметим, что три путевки на турнир забронированы для сборных-хозяек, тогда как остальные должны проходить квалификационные соревнования.
Европе на чемпионат мира предоставлено 16 гарантированных мест, Южной Америке – 6, Африке – 9, Северной Америке – 3, Азии – 8, Океании – 1. Еще две путевки получат победители межконтинентальных стыковых матчей, в которых примут участие по одной команде из Азии, Африки и Америки.
Кто уже отобрался на турнир?
Азия:
- Япония
- Иран
Африка:
- ни одна сборная пока не гарантировала себе выход
Европа:
- ни одна сборная пока не гарантировала себе выход
Северная и Центральная Америка:
- Канада (хозяева)
- США (хозяева)
- Мексика (хозяева)
Южная Америка:
Океания:
В интерконтинентальном плей-офф гарантировала себе место сборная Новой Каледонии из Океании.
Напомним, финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. На ISPORT доступен календарь европейского отборочного турнира.