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Чемпионат мира-2026: все участники турнира

В финальном турнире Мундиаля впервые примут участие 48 сборных.
Сегодня, 10:10
Кубок мира / Getty Images
Кубок мира / Getty Images

Летом 2026 года в США, Канаде и Мексике состоится финальная часть чемпионата мира по футболу. В соревнованиях примут участие 48 команд.

Впервые в истории на Мундиале будет играть такое количество участников, в то время как раньше их было 32.

Отметим, что три путевки на турнир забронированы для сборных-хозяек, тогда как остальные должны проходить квалификационные соревнования.

Европе на чемпионат мира предоставлено 16 гарантированных мест, Южной Америке – 6, Африке – 9, Северной Америке – 3, Азии – 8, Океании – 1. Еще две путевки получат победители межконтинентальных стыковых матчей, в которых примут участие по одной команде из Азии, Африки и Америки.

Кто уже отобрался на турнир?

Азия:

Африка:

  • ни одна сборная пока не гарантировала себе выход

Европа:

  • ни одна сборная пока не гарантировала себе выход

Северная и Центральная Америка:

  • Канада (хозяева)
  • США (хозяева)
  • Мексика (хозяева)

Южная Америка:

Океания:

В интерконтинентальном плей-офф гарантировала себе место сборная Новой Каледонии из Океании.

Напомним, финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. На ISPORT доступен календарь европейского отборочного турнира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол катар чемпионат мира

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