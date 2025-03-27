Чемпионат мира-2026: все участники турнира

Летом 2026 года в США, Канаде и Мексике состоится финальная часть чемпионата мира по футболу. В соревнованиях примут участие 48 команд.

Впервые в истории на Мундиале будет играть такое количество участников, в то время как раньше их было 32.

Отметим, что три путевки на турнир забронированы для сборных-хозяек, тогда как остальные должны проходить квалификационные соревнования.

Европе на чемпионат мира предоставлено 16 гарантированных мест, Южной Америке – 6, Африке – 9, Северной Америке – 3, Азии – 8, Океании – 1. Еще две путевки получат победители межконтинентальных стыковых матчей, в которых примут участие по одной команде из Азии, Африки и Америки.

Кто уже отобрался на турнир?

Азия:

Япония

Иран

Африка:

ни одна сборная пока не гарантировала себе выход

Европа:

ни одна сборная пока не гарантировала себе выход

Северная и Центральная Америка:

Канада (хозяева)

США (хозяева)

Мексика (хозяева)

Южная Америка:

Океания:

В интерконтинентальном плей-офф гарантировала себе место сборная Новой Каледонии из Океании.

Напомним, финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. На ISPORT доступен календарь европейского отборочного турнира.