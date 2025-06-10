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Футбол

Сборная Австралии вышла на ЧМ-2026

"Соккеруз" пополнили список участников Мундиаля.
Вчера, 23:38       Автор: Антон Федорцив
Сборная Австралии / Getty Images
Сборная Австралии / Getty Images

Австралия на мажорной ноте завершила квалификацию к чемпионату мира-2026. Подопечные Тони Поповича в последнем туре отбора одолели сборную Саудовской Аравии (2:1).

"Соккеруз" пропустили первыми – Аль-Обуд открыл счет на 19-й минуте. Сборная Австралии ответила голами до и сразу после перерыва. Сначала Дьюк ассистировал Меткафу, а затем отличился сам после передачи Бойла.

Выездная победа позволила австралийцам финишировать вторыми в группе C. Команда Поповича набрала 19 очков и уступила только Японии (23 пункта). В свою очередь сборные Саудовской Аравии и Индонезии сыграют в плей-офф отбора.

ЧМ-2026, квалификация, АФК, группа C
Саудовская Аравия – Австралия – 1:2
Голы: Аль-Обуд, 19 – Меткаф, 42, Дьюк, 48

Тем временем КОНКАКАФ отказала в членстве Футбольной ассоциации Гренландии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Австралии

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