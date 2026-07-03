Австралия - Египет 1:1, пен. 2:4: обзор матча и результат игры 03.07.2026

В пятницу, 3 июля, в рамках 1/16 финала чемпионата мира-2026 состоялся матч между сборными Австралии и Египта.

После ничьей 1:1 в основное и дополнительное время соперникам пришлось определять участника следующего раунда плей-офф в серии послематчевых пенальти, победителем из которой вышли египтяне.

В дебюте поединка Австралия действовала активнее, а в одном из эпизодов Египет от пропущенного спасла перекладина. Тем не менее именно африканская сборная повела во встрече, воспользовавшись своим шансом на 13-й минуте. После розыгрыша штрафного и заблокированного удара атака пошла вторым темпом - Карим Хафез выполнил с правого фланга подачу, которую головой на дальней замкнул Эмам Ашур.

В начале второго тайма Египет мог удвоить своем преимущество, однако Омар Мармуш не реализовал свой выход один на один с голкипером, пробив мимо ворот. Австралии же после этого удалось достаточно быстро сравнять счет. На 55-й минуте Эйден О'Нил навесил с левого фланга со штрафного, а Мохамед Хани в борьбе срезал мяч в собственные ворота.

В компенсированное к матчу время египтяне имели два реальных шанса вырвать победу, однако реализовать их не посчастливилось. После удара головой под перекладину от Рами Рабии фантастический сейв совершил Патрик Бич, а защитник Гарри Суттар не позволил отличиться Хайсему Хассану. В экстра-таймах результат остался неизменным. Команды не особо рисковали и довели дело до серии послематчевых пенальти.

На одиннадцатиметровые удары тренер сборной Австралии даже сменил голкипера, выпустив в рамку Мэтью Райана, однако это его команде не помогло. Египтяне реализовали свои четыре попытки, а австралийцы допустили осечки при первом и четвертом ударах - Суттар пробил выше ворот, а Лукас Геррингтон угодил в перекладину. Окрасой же серии стала хладнокровная "паненка" в исполнении Мохамеда Салаха.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Египет встретится с победителем поединка между сборными Аргентины и Кабо-Верде, который состоится позже.

Статистика матча Австралия - Египет 1/16 финала ЧМ-2026

Австралия - Египет 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Хани, 55 (аг) - Ашур, 13

Ожидаемые голы (xG): 0.86 - 1.36

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 16 - 14

Удары в створ: 1 - 4

Угловые: 4 - 7

Фолы: 12 - 14

Австралия: Бич (Райан, 119) - Чиркати, Суттар, Геррингтон - Босс (Тревин, 46), О'Нил (Окон-Энгстлер, 91), Ирвин, Бехич - Вольпато (Хрустич, 74), Меткалф (Мабил, 91) - Иранкунда (Туре, 74).

Египет: Шобейр - Хани, Рабия, Ибрагим, Хафез (Трезеге, 80) - Фатхи (Абдельмагид, 67), Аттия (Сабер, 120+1) - Ашур, Салах, Зико (Хассан, 67) - Мармуш (Абделькарим, 60).

Предупреждения: Хассан, Ибрагим.

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