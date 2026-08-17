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Футбол

Милан согласовал трансфер вингера сборной Бельгии

Диего Морейра обойдется в 50 млн евро.
Сегодня, 17:07       Автор: Андрей Безуглый
Диего Морейра / Getty Images
Диего Морейра / Getty Images

Милан согласовал трансфер Диего Морейры, пишет Фабрицио Романо.

"Россонери" удалось опередить ряд других клубов, претендующих на вингера, однако сделка не была легкой.

Страсбур получит за 22-летнего игрока 50 млн евро, а также некоторый процент при будущей перепродаже.

Отметим, что в прошлом сехоне Лиги 1 Морейра провел 27 матчей, записав на свой счет десять результативных действий.

Ранее также сообщалось, что Ювентус подпишет нового голкипера.

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