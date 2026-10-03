"Лучший бой для меня": Хргович назвал своего приоритетного соперника

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Филип Хргович поделился своими дальнейшими планами.

Ожидается, что в своем ближайшем бою хорват должен будет провести защиту пояса против обязательного претендента Фрэнка Санчеса, однако, по словам боксера, он хотел бы устроить реванш с обладателем титула WBO Даниэлем Дюбуа.

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"Реванш с Дюбуа был бы лучшим боем для меня. Получить реванш и объединительный бой - это был бы оптимальный поединок для меня, но посмотрим", - приводит слова Хрговича Boxing News.

Первый бой между Хрговичем и Дюбуа состоялся в июне 2024 года и завершился победой британского боксера техническим нокаутом в восьмом раунде.

Отметим, что Дюбуа 17 октября еще предстоит провести реванш против Фабио Уордли.

Ранее Санчес заявил, что не собирается отказываться от возможности побороться за титул IBF, сообщив, когда может состояться бой с Хрговичем.

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