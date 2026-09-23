iSport.ua
Русский Українська

Менеджер Хрговича назвал еще одного возможного соперника, кроме Санчеса

Хорватский чемпион все же может получить унификацию.
Сегодня, 19:59       Автор: Игорь Мищук
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Кит Коннолли, менеджер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Филипа Хрговича, рассказал о планах по поводу следующего боя его клиента.

Ранее сообщалось, что хорватский чемпион должен провести защиту титула против обязательного претендента Фрэнка Санчеса, однако, по словам представителя боксера, существует вероятность, что он может встретиться в ринге с победителем реванша обладателя пояса WBO Даниэля Дюбуа и Фабио Уордли.

Читай также: "Cанчес подождет": Хргович сообщил, с кем хочет провести бой после завоевания титула

"Есть вероятность, что Хргович выступит в карде шоу Фьюри - Джошуа. Однако, скорее всего, он выйдет в ринг в первом квартале следующего года. У него рассечение над глазом, и ему нужно восстановиться, чтобы он мог полноценно вернуться к тренировкам и спаррингам.

Возможно, мы проведем бой с победителем реванша Дюбуа - Уордли или встретимся с нашим обязательным претендентом Фрэнком Санчесом", - приводит слова Коннолли talkSPORT.

Напомним, ранее Санчес сообщил, готов ли отойти в сторону, чтобы позволить Хрговичу провести унификацию с другим чемпионом дивизиона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Дюбуа Фабио Уордли Фрэнк Санчес филип хргович

Статьи по теме

"Это наша обязанность": Промоутер Хрговича назвал его следующего соперника "Это наша обязанность": Промоутер Хрговича назвал его следующего соперника
"С ним будет покончено": Уордли спрогнозировал, как завершится реванш с Дюбуа "С ним будет покончено": Уордли спрогнозировал, как завершится реванш с Дюбуа
Матч Венгрия - Украина обслужит английский рефери, ранее пересекавшийся с Динамо Матч Венгрия - Украина обслужит английский рефери, ранее пересекавшийся с Динамо
Эриксен, потерявший сознание в матче с Украиной, расторг контракт с Вольфсбургом Эриксен, потерявший сознание в матче с Украиной, расторг контракт с Вольфсбургом

Видео

"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины
"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал тура УПЛ, дерби Атлетико — Реал, матчи Ливерпуля, Ювентуса, ПСЖ
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Бокс19:59
Менеджер Хрговича назвал еще одного возможного соперника, кроме Санчеса
Лига наций19:41
Матч Венгрия - Украина обслужит английский рефери, ранее пересекавшийся с Динамо
Европа18:50
Эриксен, потерявший сознание в матче с Украиной, расторг контракт с Вольфсбургом
Европа17:45
Тренер-чемпион УПЛ вернулся в болгарский клуб, с которым оформлял национальный требл
Бокс16:58
Теофимо может отказаться от титула из-за назначения обязательной защиты
Европа16:42
Руни угрожает судом другому бывшему форварду сборной Англии
Украина16:22
Игровые футболки, билеты и бонусы — GGBET запускает GG.FAN, программу лояльности для спортивных фанатов
Европа15:48
Валенсия назначила нового главного тренера
Формула 115:23
Формула-1 определилась с будущими двигателями
Европа14:15
Восстановление защитника Барселоны может сильно затянуться
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK