Менеджер Хрговича назвал еще одного возможного соперника, кроме Санчеса

Хорватский чемпион все же может получить унификацию.

Кит Коннолли, менеджер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Филипа Хрговича, рассказал о планах по поводу следующего боя его клиента.

Ранее сообщалось, что хорватский чемпион должен провести защиту титула против обязательного претендента Фрэнка Санчеса, однако, по словам представителя боксера, существует вероятность, что он может встретиться в ринге с победителем реванша обладателя пояса WBO Даниэля Дюбуа и Фабио Уордли.

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"Есть вероятность, что Хргович выступит в карде шоу Фьюри - Джошуа. Однако, скорее всего, он выйдет в ринг в первом квартале следующего года. У него рассечение над глазом, и ему нужно восстановиться, чтобы он мог полноценно вернуться к тренировкам и спаррингам.

Возможно, мы проведем бой с победителем реванша Дюбуа - Уордли или встретимся с нашим обязательным претендентом Фрэнком Санчесом", - приводит слова Коннолли talkSPORT.

Напомним, ранее Санчес сообщил, готов ли отойти в сторону, чтобы позволить Хрговичу провести унификацию с другим чемпионом дивизиона.

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