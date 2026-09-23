Тренер-чемпион УПЛ вернулся в болгарский клуб, с которым оформлял национальный требл

Экс-наставник Шахтера Игор Йовичевич снова будет работать с Лудогорцем.

Бывший наставник Шахтера Игор Йовичевич второй раз в тренерской карьере возглавил Лудогорец.

О назначении 52-летнего специалиста сообщает официальный сайт болгарского клуба.

Детали сотрудничества с хорватским тренером не разглашаются.

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Завтра, 24 сентября, Йовичевич приступит к выполнению своих обязанностей, а в его штаб вошли украинские ассистенты Андрей Ханас и Юрий Беньо, а также испанский тренер по физподготовке Хавьер Лорена.

Во главе Лудогорца хорватский специалист заменил немца Томаса Райса, который недавно возглавил турецкий Трабзонспор, а болгарский клуб получил компенсацию в размере 900 тысяч евро.

Напомним, что Йовичевич уже возглавлял Лудогорец в сезоне-2024/25 и оформил с командой национальный требл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Болгарии.

В Украине Йовичевич известен по работе с Карпатами, Днепром-1 и Шахтером, с которым в 2023 году выиграл украинскую Премьер-лигу. Ранее хорватский специалист также возглавлял словенский Целе, загребское Динамо, саудовский Аль-Раед и польский Видзев.

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