Бывший тренер Шахтера трудоустроился в Польше

Игор Йовичевич продолжит карьеру во главе Видзева.
Вчера, 21:56       Автор: Игорь Мищук
Игор Йовичевич / widzew.com
Игор Йовичевич / widzew.com

Бывший наставник Шахтера Игор Йовичевич стал новым главным тренером Видзева.

О назначении 51-летнего хорватского специалиста польский клуб объявил на своем официальном сайте.

Стороны заключили контракт до лета 2027 года с возможность продления еще на один сезон при выполнении определенных условий.

Читай также: Экс-тренер Шахтера устроился на Ближнем Востоке

В тренерский штаб хорвата также вошли украинцы Юрий Беньо и Андрей Ханас, с которыми он работал ранее.

В Украине Йовичевич известен по работе с Карпатами, Днепром-1 и Шахтером, с которым становился чемпионом в сезоне-2022/23.

Предыдущим местом работы Йовичевича был Лудогорец, который под его руководством выиграл чемпионат Болгарии, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

