Бывший тренер Шахтера трудоустроился в Польше

Бывший наставник Шахтера Игор Йовичевич стал новым главным тренером Видзева.

О назначении 51-летнего хорватского специалиста польский клуб объявил на своем официальном сайте.

Стороны заключили контракт до лета 2027 года с возможность продления еще на один сезон при выполнении определенных условий.

В тренерский штаб хорвата также вошли украинцы Юрий Беньо и Андрей Ханас, с которыми он работал ранее.

Igor Jovićević został nowym trenerem Widzewa Łódź! 🇦🇹



Igor Jovićević został nowym trenerem Widzewa Łódź! 🇦🇹

Szkoleniowiec, który w ubiegłym sezonie zdobył z Łudogorcem Razgrad Mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Bułgarii, podpisał umowę do 2027 roku z opcją jej przedłużenia i poprowadzi drużynę już w piątkowym meczu z Radomiakiem…

В Украине Йовичевич известен по работе с Карпатами, Днепром-1 и Шахтером, с которым становился чемпионом в сезоне-2022/23.

Предыдущим местом работы Йовичевича был Лудогорец, который под его руководством выиграл чемпионат Болгарии, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

