Тренер-чемпион УПЛ покинул болгарский клуб после триумфального сезона
Хорватский специалист Игор Йовичевич покинул пост главного тренера болгарского Лудогорца.
О разрыве контракта с 51-летним наставником команды "орлы" объявили на своем официальном сайте.
В болгарском клубе отметили, что прекратили сотрудничество с тренером по взаимному согласию сторон.
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Отметим, что Йовичевич возглавил Лудогорец в сентябре 2024 года и в минувшем сезоне привел команду к чемпионству, а также завоевал Кубок и Суперкубок Болгарии.
Ранее в Украине хорватский тренер работал с Карпатами, Днепром-1 и Шахтером, а в 2023 году вместе с "горняками" выиграл украинскую Премьер-лигу.
Ранее сообщалось, что представитель УПЛ Кривбасс назначил экс-наставника Шахтера главным тренером.
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